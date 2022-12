Flávio Dino diz que lei vai agir contra quem praticou atos criminosos em Brasília

Apoie o 247

247 - O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em coletiva de imprensa realizada às 23h40 desta segunda-feira (12) que a lei irá agir contra os responsáveis pelos atos criminosos e golpistas em Brasília.

“Os manifestantes confundem a liberdade de expressão com o cometimento de crimes. E esse cometimento tem que cessar”, declarou Dino.

“As medidas de responsabilização já adotadas irão prosseguir. Não há nenhuma hipótese de haver passos atrás na garantia da lei e da ordem pública em razão de violência”, assegurou.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, diplomado nesta segunda-feira, hospedado em Brasília, está em absoluta segurança e em nenhum momento foi exposto a risco, informou ainda Flávio Dino.

“Estamos tranquilos e com firmeza em um caminho em defesa da lei”, disse.

“Nós estamos trabalhando há algumas semanas, em parceria com o Distrito Federal, e é hábito para garantir a segurança do presidente Lula e a ordem pública do País”, declarou.

Segundo ele, há diálogo permanente entre a equipe de transição e o GDF. “Falei com o Ibaneis cinco vezes”, relatou.

