Flávio Dino não descarta retornar à política após se aposentar no Supremo

247 - O senador Flávio Dino (PSB-MA), que toma posse nesta quinta-feira (22) no Supremo Tribunal Federal (STF), não descartou a hipótese de retornar à política. O parlamentar, com 55 anos atualmente, ficará na Corte até os 75 anos, quando vai se aposentar compulsoriamente.

"Desejo que Deus seja generoso para que, quem sabe, eu esteja presente aqui compartilhando desses momentos com vocês, daqui a algumas décadas. Algum momento, se Deus me der vida e saúde, eu possa aqui estar", afirmou Dino em discurso de despedida no Senado.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi quem indicou Flávio Dino para o Supremo. O ex-ministro da Justiça foi aprovado para o STF no plenário do Senado, em dezembro, quando conseguiu 47 votos favoráveis e 31 contrários.

Além de senador, Flávio Dino foi deputado federal e governador do Maranhão por dois mandatos.

