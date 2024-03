Flávio Dino revoga prisão de jovem detido com maconha. STF julga descriminalização da cannabis para uso pessoal

O ministro do Supremo atendeu a um habeas corpus impetrado pela defesa do homem contra uma decisão do STJ edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino revogou nesta terça-feira (5) a prisão de um jovem de 18 anos acusado de tráfico de drogas por portar 7,28 gramas de maconha. A informação foi publicada no portal Uol.

O juiz da Corte atendeu a um habeas corpus impetrado pela defesa do homem contra decisão emitida pela presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura.

Na avaliação do ministro, a decisão da primeira instância, mantida pelo STJ, tem "referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar". >>> Toffoli pede vista e adia decisão do STF sobre descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Placar está 5 a 3 a favor

