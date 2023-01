Flávio Dino sinaliza que a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal não deve ser prorrogada

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta sexta-feira (13), em Brasília (DF), que a intenção do governo federal é manter a intervenção na Segurança Pública do Distrito Federal até 31 de janeiro. De acordo com o titular da pasta, membros do governo federal estão fazendo negociações com a governadora em exercício no DF, Celina Leão (PP), para que a intervenção acabe o mais rápido possível.

"Estamos conversando com a Celina no sentido de negociar para que o DF assuma suas atribuições o quanto antes. Houve um esgotamento do modelo em que a União financia e o DF cumpre. Agora, assim que Celina assumir suas funções, a segurança pública será retomada. Como diz a Constituição, a intervenção é para restabelecer a ordem pública. Quando isso ocorrer, não tem porque manter", disse o ministro em coletiva de imprensa realizada no Supremo Tribunal Federal (STF).

>>> Temendo prisão e inelegibilidade, PL reforça equipe jurídica de Bolsonaro, que incitou terroristas

Apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram no último domingo (8) o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. O ministro também destacou a importância de se identificar e punir os responsáveis pelos atos de vandalismo na capital federal.

Ministros do STF decretaram a prisão do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, ex-secretário de Segurança do Distrito Federal. A Corte também afastou Ibaneis Rocha do governo (GDF).

>>> Mais uma torre de energia é alvo de criminosos

Nesta sexta, o ministro Flávio Dino afirmou que pedirá a extradição de Torres caso este não se apresente às autoridades brasileiras até segunda-feira (16).

Nessa quinta (12), policiais federais encontraram na casa de Torres, em Brasília, um documento com estratégias para uma tentativa de golpe. Flávio Dino afirmou que a minuta é "espantosa".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.