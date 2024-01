Flávio Dino sobre o 8 de janeiro: não podia tomar decisões devido à "falta de hierarquia"

'O ministério não tem poder sobre a polícia do Distrito Federal, tampouco Legislativa da Câmara, do Senado, do Supremo', afirmou o titular da Justiça edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta segunda-feira (8) que, no dia dos atos golpistas do 8 de janeiro do ano passado, em Brasília (DF), a pasta comandada por ele precisou de cautela para saber quais as providências seriam adequadas para conter as manifestações.

"Não havia hierarquia para definir (ações). O Ministério da Justiça não tem poder sobre a polícia do Distrito Federal, tampouco Legislativa da Câmara, do Senado, do Supremo, nem sobre o GSI (Gabinete de Segurança Institucional), que é uma estrutura independente que protege os palácios presidenciais", disse o ministro, segundo relatos publicados na CNN Brasil.

continua após o anúncio

Lideranças como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, também se pronunciaram nesta segunda, dia em que se completou um ano dos atos golpistas.

Não podia tomar decisões devido à "falta de hierarquia", diz Flávio Dino à CNN sobre 8/1 #CNNBrasil #8dejaneiro pic.twitter.com/7x7QIlDFJn continua após o anúncio January 8, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: