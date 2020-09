Flordelis apresenta sua defesa à Corregedoria da Câmara

247 - A deputada federal Flordelis (PSD-RJ), acusada de matar seu próprio marido, o pastor Anderson do Carmos, apresentou nesta quarta-feira, 16, sua defesa à Corregedoria da Câmara dos Deputados sobre o processo disciplinar contra ela que pode levar à cassação do mandato.

O prazo para a análise da Corregedoria começa na quinta-feira, 17. O departamento tem até 45 dias úteis para finalizar o processo. Se o deputado federal e corregedor da Câmara, Paulo Bengtson indicar a continuidade do processo, o caso vai à Mesa Diretora, que deverá encaminhá-lo ao Conselho de Ética.

Flordelis só pode ser cassada por quebra de decoro após decisão favorável do colegiado com posterior confirmação dos demais deputados federais no plenário da Câmara.

