Flordelis presta depoimento por duas horas, chora e diz que não mandou matar o marido

247 - A deputada federal Flordelis prestou depoimento nesta terça-feira (22) por duas horas à Corregedoria da Câmara dos Deputados. O processo corre em sigilo e, portanto, os relatos não foram divulgados.

A parlamentar respondeu a 10 perguntas. Questionada sobre ser a mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, Flordelis negou. “Ela nega que tenha quebrado o decoro parlamentar, nega que tenha cometido o crime”, disse o corregedor da Câmara, deputado Paulo Bengtson (PTB).

O deputado contou que Flordelis chorou em todas as vezes que falou do marido e que “respondeu com bastante segurança” aos questionamentos.

Bengtson afirmou que tentará concluir seu parecer até a próxima quarta-feira (30).