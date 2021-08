Foi preso em flagrante homem que tentou esfaquear Wassef em Brasília

247 – O homem que tentou esfaquear Frederick Wassef, o advogado da família Bolsonaro que escondeu o miliciano Fabrício Queiroz, pivô do escândalo de corrupção da rachadinha, em seu sítio em Atibaia (SP), foi preso em flagrante. "Um homem foi preso em flagrante em Brasília por tentativa de homicídio, ameaça, porte de arma branca e direção perigosa de veículo em via pública após confusão envolvendo Frederick Wassef, advogado do presidente Jair Bolsonaro (sem partido)", informam Mateus Vargas e Natália Cancian , na Folha de S. Paulo.

"O tumulto aconteceu na tarde deste sábado (21) em um restaurante no Lago Sul. O homem foi solto na manhã deste domingo (22) após audiência de custódia. Segundo informações da polícia, vídeos e relatos de testemunhas apontam que o homem tentou agredir o advogado com uma faca após acusá-lo de assédio à sua mulher", apontam ainda os repórteres.

