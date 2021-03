Fora dos grupos prioritários, policiais federais no DF tentam furar fila da vacina

Uma servidora relatou que agentes de polícia queriam acesso às doses remanescentes da vacina. "Eles não queriam sair da fila", conta. "Foi uma situação bem constrangedora e de desrespeito com a população e com os grupos prioritários" edit

247 - Policiais federais constrangeram uma funcionária da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) em dar-lhes a "xepa" das vacinas contra a Covid-19, que são doses remanescentes. O caso ocorreu neste sábado (27) no ponto de imunização instalado no Sudoeste.

A servidora explicou que não é permitido, mas os agentes insistiram. "Eles não queriam sair da fila", conta. "Foi uma situação bem constrangedora e de desrespeito com a população e com os grupos prioritários".

Conforme estabelecido pela pasta, as doses remanescentes só podem ser utilizadas pelos grupos prioritários. O governo estadual está no momento imunizando idosos com mais de 67 anos e profissionais de saúde da rede particular.

As informações foram reportadas no G1.

