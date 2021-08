Forças Armadas não divulgam quanto está sendo desembolsado para custear desfile de tanques em Brasília

As Forças Armadas não divulgaram quanto está sendo desembolsado, sobretudo pela Marinha, para custear a Operação Formosa, que levou 150 blindados militares do Rio de Janeiro ao interior de Goiás após a passagem do comboio por Brasília edit

247 - As Forças Armadas não divulgaram quanto está sendo desembolsado, sobretudo pela Marinha, para custear a Operação Formosa, que levou 150 blindados militares do Rio de Janeiro ao interior de Goiás após a passagem do comboio por Brasília, na terça-feira. A informação é do jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

Entre 2011 e 2013, no entanto, o Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), através de seus representantes à época, avaliou que cada um dos eventos anuais estava orçado em cerca de R$ 5 milhões (R$ 7,7 milhões em valores corrigidos pela inflação, segundo a Calculadora do Cidadão mantida pelo Banco Central).

E, desde então, o efetivo envolvido no treinamento aumentou consideravelmente: há oito anos, quando da última vez em que os gastos foram divulgados, havia cerca de 2 mil envolvidos. Agora, com a incorporação de quadros do Exército e da Aeronáutica, o total chega a 2,5 mil, 25% a mais.

Os gastos são diversos, desde o transporte dos equipamentos e do contingente a partir do Rio de Janeiro até o Campo de Instrução de Formosa (CIF) até as munições utilizadas por lá, os itens mais caros do orçamento.

