Forças Armadas, PF e Abin têm ao menos 70 pedidos de informação com sigilo vencido, mostram dados

247 - Técnicos do governo federal mapearam informações classificadas como sigilosas e que já deveriam estar disponíveis para o público, mas não estão. Forças Armadas, Polícia Federal (PF) e Agência Brasileira de Inteligência (Abin) têm pelo menos 70 pedidos de acesso a documentos e com sigilos vencidos. A informação foi publicada nesta sexta-feira (6) pelo portal G1.

Sancionada por Dilma Rousseff, a Lei de Acesso à Informação (LAI) tem como objetivo dar mais transparência, que deve ser a norma. O sigilo deve ser exceção. Militares estão preocupados com a hipótese de o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicar as informações tidas como sigilosas pela gestão de Bolsonaro.

Os documentos classificados tratam de temas como o programa espacial brasileiro, segurança presidencial, e supostas ameaças à sociedade e ao Estado. Há informações sobre atuação de empresas estrangeiras no Brasil e sobre política externa.

Existem documentos do Comando da Aeronáutica produzidos e tornados restritos entre 2014 e 2016, e que já deveriam ter sido liberados.

Outras informações foram referentes a suspeitas de corrupção no Poder Judiciário do Rio Grande do Norte e que deveriam ter sido expostas em 2017.

Uma parte dos casos mapeados pelo técnicos do governo Lula era de períodos com sigilo encerrado nos governos de Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2019-2022).

