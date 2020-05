Foto de reunião citada por Moro mostra câmera filmando o encontro

247 - A reunião citada por Sergio Moro em depoimento sobre a interferência de Jair Bolsonaro na Polícia Federal contava com um cinegrafista que filmava a reunião mostra foto divulgada pelo próprio Palácio do Planalto. Segundo Moro, essa reunião seria a prova de que Bolsonaro quer interferir na PF. O governo federal, entretanto, não disse quem do governo detém o vídeo.

Moro relatou que Bolsonaro ameaçou demiti-lo nesta reunião com os ministros. Ele afirmou que o presidente disse que se Moro não concordasse com a substituição do Superintendente da Polícia Federal no Rio, trocaria o diretor-geral do órgão e o próprio ministro da Justiça.

Segundo Moro, a reunião aconteceu no dia 22 de abril e foi gravada, como indica a foto.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.