Fracasso: bolsonaristas não conseguem reunir número que desejavam para ato golpista em Brasília neste domingo

Por Guilherme Levorato, 247 - Em meio às promessas de promover uma "guerra" em Brasília neste fim de semana, bolsonaristas inconformados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não conseguiram chegar nem perto do número de pessoas que desejavam para promover mais um ato golpista na capital federal neste domingo (8).

Organizadores da manifestação antidemocrática falavam em reunir um milhão de pessoas em frente ao Quartel General do Exército. O repórter do Brasil 247 em Brasília, Marcelo Auler, foi até o Setor Militar Urbano nesta manhã e flagrou sim uma movimentação atípica na região, mas longe de alcançar o público esperado pelos líderes bolsonaristas. Autoridades de segurança de Brasília dizem que mais de 100 ônibus chegaram à cidade transportando cerca de 3,9 mil apoiadores de Jair Bolsonaro (PL). Não se vê na cidade uma concentração de ônibus. Há sim estacionamentos na região do Setor Militar com muitos carros. Se conseguirem reunir 5 mil pessoas, o evento terá atingido apenas 0,5% do público que esperava.

A Esplanada dos Ministérios, separada por cerca de seis quilômetros do Quartel General do Exército, está fechada neste domingo. Um grande contingente de agentes da Polícia Militar do Distrito Federal está nas ruas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), disponibilizou a Força Nacional de Segurança para auxiliar no policiamento da capital.

Na região do Setor Militar Urbano, a segurança é feita pela Polícia do Exército.

