Freixo tenta se aproximar dos evangélicos com discurso contra a legalização dos jogos: “vai desagregar as famílias”

ICL

Agenda do Poder - O deputado Marcelo Freixo tenta se aproximar de setores evangélicos, onde há maior resistência a sua candidatura ao Governo do Rio. Fez nesta terça-feira um movimento de convergência de discurso com os religiosos na luta contra a legalização dos cassinos no Brasil. Postou no Twitter declaração de voto contra a proposta que deve ser votada nesta semana. Buscou nos argumentos conservadores a justificativa; “Vai aumentar o endividamento e desagregar as famílias”.

Leia o tuíte:

O centrão quer votar nesta semana a legalização dos jogos de azar. Sou contra. O Brasil tem 19 milhões de famintos e 14 milhões de desempregados. Minha prioridade é socorrer esses brasileiros. Legalizar os jogos de azar vai aumentar o endividamento e desagregar as famílias. PUBLICIDADE December 13, 2021