Frente em defesa da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar será lançada segunda-feira no DF

247 - Na próxima segunda-feira (17), em que se comemora o Dia Internacional de Luta pela Terra, a Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) realizará sessão solene para homenagear a data e falar sobre a violência no campo, a importância da reforma agrária e do fortalecimento de ações voltadas para os agricultores rurais. Ao mesmo tempo, será lançada na Casa a Frente Parlamentar em Defesa da Reforma Agrária e da Agricultura Familiar. O evento será realizado por iniciativa dos deputados Chico Vigilante (PT) e Gabriel Magno (PT) no plenário. Terá início a partir das 19h.

Segundo o deputado distrital Chico Vigilante, o objetivo da Frente é discutir a concentração fundiária no DF, “fiscalizando a aplicação da função social da terra nas propriedades rurais, apoiando a produção agrícola familiar e agroecológica e desenvolvendo legislações fundiárias e do uso do solo rural”. Além de promover ações parlamentares que favoreçam a reforma agrária, a agricultura familiar e a agroecologia como um todo, conforme a justificativa do requerimento.

A data para lançamento da frente é o 17 de abril justamente pelo fato de ter sido em 17 de abril de 1996 que houve um violento massacre de trabalhadores sem-terra em Eldorado dos Carajás, no Pará. O episódio, que resultou na morte de 19 trabalhadores rurais em função da ação policial do governo paraense da época, teve repercussão mundial e se tornou simbólico para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). E passou a ser reconhecido em 2002 como Dia Internacional de Luta pela Terra.

O parlamentar lembrou, ainda, que a data é simbólica para organizações camponesas, políticos, ambientalistas e organizações da sociedade civil preocupadas “com a redução das desigualdades do país e a necessidade de se lutar para que sejam oferecidas, aos trabalhadores do campo, condições para a tão sonhada terra onde possam produzir e viver com dignidade”.

