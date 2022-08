Frota denúncia Piquet na PGR após ele fazer pix de R$ 501 mil para Bolsonaro, depois de receber R$ 6,6 milhões do Governo

“Difícil, eu sei, tem o Aras”, apontou o deputado ao citar a blindagem do procurador com Bolsonaro edit

247 - O deputado federal Alexandre Frota usou suas redes sociais para anunciar que acionou Nelson Piquet na Procuradoria Geral da República após o bolsonarista fazer pix de R$ 501 mil para Bolsonaro, depois de receber R$ 6,6 milhões do Governo.

"Outro dia já dei uma no filho, hoje estou denunciando o Piquet na PGR! difícil eu sei tem o Aras e a Lindoura lá, mas o ex piloto fez pix de R$ 501 mil para a campanha do Bolsonaro após renovar e receber R$ 6,6 milhões para sua empresa.O cara manda 500 depois de receber 6 M", disse Frota.

O valor contratado junto à Autotrac Comércio e Comunicações, empresa que Piquet preside, foi de R$ 3,5 milhões, mas em dezembro de 2020 o governo concedeu um termo aditivo que fez com atualmente o total superasse os R$6,6 milhões.

Jair Bolsonaro tem R$ 11,1 milhões para gastar na campanha. Deste valor, R$ 10 milhões são do fundão eleitoral, que Bolsonaro sempre criticou.

