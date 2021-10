Frota pede convocação de Campos Neto à Câmara para explicar áudio de André Esteves

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O deputado federal Alexandre Frota (PSDB-SP) apresentou nesta terça-feira (26) requerimento de convocação do presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, para que preste esclarecimentos sobre suas relações com o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual.

Gravação obtida pelo Brasil 247 mostra que Campos Neto se orientou com Esteves sobre a taxa de juros. O presidente do BC ligou ao banqueiro para saber qual que deveria ser o piso ("lower bound") da taxa.

No requerimento, Frota cita uma declaração do economista José Luís Oreiro, em que ele aponta que a consulta de Campos Neto a Esteves pode ter tido impacto direto na rentabilidade do banco.

PUBLICIDADE

"Um presidente de banco de investimento é consultado pelo presidente do Banco Central a respeito de medidas de política monetária e de crédito que afetam diretamente a rentabilidade do banco de investimento. A confissão está gravada e é publica", disse Oreiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE