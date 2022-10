'Fui, sim', diz Bolsonaro sobre ida a loja maçom

Um vídeo do atual ocupante do Planalto ganhou repercussão nas redes sociais porque não teria agradado aos evangélicos edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) confirmou nesta quarta-feira (5) ter ido a uma loja maçom em 2017. O vídeo ganhou repercussão nessa terça-feira (4) nas redes sociais porque não teria agradado aos evangélicos, setor, que de acordo com as pesquisas oficiais divulgadas antes da eleição no último domingo (2), apoiam majoritariamente o ocupante do Planalto,

"Tá aí na mídia agora o pessoal me criticando porque eu fui numa loja maçom em 2017. Fui, sim. Fui numa loja maçom, acho que foi a única vez que eu fui numa loja maçom", afirmou em live transmitida nas redes sociais.

O ocupante do Planalto afirmou ter convidado por um colega a conhecer o espaço, que ele "acha" ter sido "em Brasília". "Fui de novo? Não fui. Agora sou o presidente de todos. Isso agora, a esquerda faz um estardalhaço, olha? O que eu tenho contra os maçons? Não tenho nada", acrescentou.

No último domingo (2), Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 43% (51 milhões) dos votos na disputa presidencial, sendo o primeiro ocupante do Planalto a perder a eleição em primeiro turno desde 1997, quando a reeleição foi aprovada.

O candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) primeiro lugar, com 48% dos votos válidos (57,2 milhões). O candidato do PL e o petista vão disputar o segundo turno no dia 30 de outubro.

— Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 5, 2022

