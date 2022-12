Funcionárias da limpeza do TSE dão pausa no trabalho para ouvir Lula

Mais direitos sociais e trabalhistas para as pessoas de menor renda são algumas das propostas do presidente eleito para a classe trabalhadora edit

247 - Funcionárias da área de limpeza e de restaurante do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pararam o trabalho nesta segunda-feira (12), durante alguns minutos, para assistir ao discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diplomado no TSE.

Mais empregos, direitos sociais e trabalhistas para as pessoas de menor renda foram algumas das propostas do petista durante a campanha eleitoral.

Nesta segunda, Lula promete retomar o desenvolvimento e os direitos dos trabalhadores.

🚨 Discurso do Lula:

Funcionárias do TSE, da parte da limpeza e restaurante, dão pausa no trabalho para ouvir o discurso de diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva. pic.twitter.com/5waT9SfcxN — Kustowisk News (@GabrielKustow) December 12, 2022

