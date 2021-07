Funcionários de Luís Miranda recusam receber intimação da PF em inquérito sobre prevaricação de Bolsonaro

247 - Funcionários do gabinete do deputado federal Luis Miranda (DEM), em Brasília, se recusaram a receber intimação para que ele preste depoimento à Polícia Federal, segundo a coluna de Bela Megale, no jornal O Globo.

A intimação foi feita no âmbito do inquérito que apura se Jair Bolsonaro prevaricou no caso de corrupção envolvendo a compra superfaturada da vacina Covaxin.

À coluna d’O Globo, Miranda, que denunciou Bolsonaro no caso, justificou que “intimação de investigação criminal não pode ser entregue a terceiros. Como estou em São Paulo, meus servidores falaram que o documento só poderia ser entregue a mim, que sou a pessoa intimada”.

A PF abriu um inquérito na quarta-feira passada para investigar a possível prevaricação de Bolsonaro envolvendo denúncias sobre a compra da Covaxin.

