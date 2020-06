Fundação Palmares de Sérgio Camargo é acusada de censurar biografías de personalidades negras

247 - Algumas biografias de personalidades negras importantes da história foram censuradas no site da Fundação Palmares. De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo em parceira com Alma Preta, funcionários do instituto e pesquisadores acusam o chefe do órgão, Sérgio Camargo, de negar a importância destas personalidades.

O site da Fundação Palmares perdeu uma de suas páginas que mostrava um mosaico com fotografias e nomes de negros importantes. Também sumiram alguns artigos sobre Zumbi, o abolicionistas Luís Gama e André Rebouças, a escritora Carolina de Jesus, entre outros.

Camargo é reconhecido pelos seus ataques ao movimento negro e suas lideranças, como Zumbi dos Palmares, que foi chamado de “filha da puta” por ele.

