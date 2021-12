Fundador do PSDB tem morte cerebral após ser atingido por golpes de facão no DF

Antônio Sanchez Sales, um dos fundadores do PSDB e ex-secretário-geral do partido no Distrito Federal, foi atingido na cabeça por golpes de facão no interior de sua chácara edit

247 - Um dos fundadores do PSDB, o ex-secretário-geral do partido no Distrito Federal Antônio Sanchez Sales, de 73 anos, teve morte cerebral após ser atingido na cabeça por golpes de facão. O crime aconteceu nesta quinta-feira (16), quando Sanchez estava em sua chácara, localizada no Varjão, cidade-satélite de Brasília. O caso está sendo investigado pela 6ª Delegacia de Polícia do Distrito Federal.

De acordo com o jornal O Globo, Sanchez chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). O prontuário aponta que Sanchez sofreu "morte encefálica por agressão física por latrocínio".

