Furo em janela do Ministério da Justiça foi causado por esfera metálica, aponta perícia

247 - O dano a uma janela do quinto andar da sede do ministério da Justiça, em Brasília, foi causado por uma esfera metálica, aponta perícia realizada no local.

Inicialmente, suspeitava-se que um tiro havia sido disparado contra o edifício durante os atos terroristas do 8/1, o que, segundo a CNN Brasil, a perícia descartou.

“Foi uma esfera metálica. Não foi tiro”, afirmou o ministro Flávio Dino.

