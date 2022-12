Futuros vizinhos de Bolsonaro planejam outdoor: "miliciano não é bem-vindo"

Apoie o 247

247 - Moradores do condomínio Ville de Montagne, em Brasília (DF), onde o PL negocia alugar uma casa para Jair e Michelle Bolsonaro morarem no próximo ano, tentarão impedir a mudança do casal. Pessoas que moram no prédio discutem a hipótese de publicar um outdoor.

"Miliciano aqui não é bem-vindo", seria uma das mensagens discutidas para ser colocada no outdoor, apontou nesta quarta-feira (7) a coluna de Guilherme Amado, no site Metrópoles.

Outras possibilidades de conteúdo para o outdoor são "Jair, não venha para o Jardim Botânico. Aqui amamos a natureza e o povo. Seu lugar é na Papuda".

"Os moradores do Jardim Botânico respeitam a natureza e a vida. Jair aqui não", seria mais terceira hipótese.

Os futuros vizinhos também discutem fazer um abaixo-assinado ou divulgar uma nota contra a hipótese de mudança.

