Fux diz que PM do Rio 'deve satisfações' sobre chacina na Vila Cruzeiro

247 - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, afirmou nesta quinta-feira (26) que a Polícia Militar do Rio de Janeiro "deve satisfações" sobre a operação policial na Vila Cruzeiro, zona norte da cidade do Rio. Ao menos 25 pessoas foram mortas na última terça (24). "Tendo em vista a posição em que se encontra o STF, achei por bem não polemizar com a PM. A PM deve satisfações, eu estou aguardando essas satisfações", disse Fux. Os relatos dele foram publicados nesta quinta-feira (26) pelo portal G1.

De acordo com o ministro Gilmar Mendes, o STF deve "contribuir para superação as crises e não para ficar aí a apontar culpados ou bodes expiatórios". O magistrado citou a "violência policial lamentável". "É preciso que as coisas sejam ditas com muitas clareza e perspectiva isenta, devemos contribuir para superação as crises e não para ficar aí a apontar culpados ou bodes expiatórios", afirmou.

"Todos nós fazemos votos de que esse quadro seja superado, mas sabemos que se o estado do Rio goza de alguma saúde financeira, isso se deveu a parceria que se estabeleceu com esse tribunal. Se não, teria colapsado em termos financeiros", complementou.

O ministro do STF Edson Fachin teve nessa quarta-feira (25) uma reunião com o procurador de Justiça do Rio de Janeiro (MP-RJ), Luciano de Oliveira Mattos de Souza, para discutir a chacina. O magistrado do Supremo é relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 635, conhecida como a "ADPF das Favelas". A ação prevê que as polícias justifiquem a "excepcionalidade" para a realização de uma operação policial numa comunidade, durante a epidemia da covid-19.

