Fux pediu a Pacheco que agilizasse sabatina de Mendonça, indicado por Bolsonaro ao STF

O Supremo está incomodado com a demora do Senado em iniciar o processo edit

247 - No encontro de ontem (18), o ministro Luiz Fux pediu a Rodrigo Pacheco que agilizasse a sabatina de André Mendonça no Senado, como forma de acalmar a crise entre os Poderes. O ex-ministro da Justiça foi indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Jair Bolsonaro. A informação é do jornalista Lauro Jardim, no Globo.

A Corte está desfalcada desde 12 de julho, quando o ministro Marco Aurélio Mello se aposentou.

A tramitação da indicação começou nesta quinta-feira (19). No entanto, o presidente Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre, ainda não designou um relator para a matéria.

Hoje, a indicação de Mendonça é aceita pelos dez ministros do STF.

