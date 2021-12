Fux prevê posse de Mendonça no STF para o dia 16 de dezembro

A data foi reservada tendo em vista que no dia 17 será realizada a última sessão antes do recesso de final de ano edit

247 - André Mendonça deve tomar posse como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 16 de dezembro, prevê o presidente da Corte, Luiz Fux, segundo a CNN Brasil.

Fontes ouvidas pela emissora afirmaram que a data foi reservada tendo em vista que no dia 17 será realizada a última sessão antes do recesso de final de ano. Segundo as fontes, não havia tempo hábil para que a posse pudesse ocorrer na semana que vem.

Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro ao STF, teve seu nome aprovado na CCJ do Senado nesta quarta-feira (1).

