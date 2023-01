Gabinete de Lula estuda colocar diplomatas no lugar de militares como ajudantes, rompendo tradição de governos anteriores

Apoie o 247

247 — O gabinete presidencial estuda colocar diplomatas no lugar de militares como ajudantes de ordens, segundo o jornal O Globo . Tradicionalmente, os ajudantes de ordens dos presidentes da República são militares, geralmente jovens oficiais tido como promissores na Marinha, Exército e Aeronáutica.

“Uma reformulação no gabinete presidencial está sendo empreendida e os militares devem ficar de fora. Uma das ideias é pedir ao Itamaraty para designar jovens diplomatas para a função”, informa o blog de Lauro Jardim.

Reportagem lembra que o atual comandante do Comando Militar do Sudeste, Tomás Ribeiro, ocupou a função no governo FHC, enquanto o ex-ministro da Defesa Fernando Azevedo exerceu a função junto a Fernando Collor.

