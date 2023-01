Gabinete de Lula passa por varredura da PF

Apoie o 247

ICL

247 - A Polícia Federal iniciou nesta segunda-feira (2) uma varredura no gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto à procura de grampos, possíveis explosivos e outros materiais suspeitos.

A ação faz parte de um procedimento padrão. O procedimento de segurança também será realizado no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, assim que a área logística liberar o palácio, que está passando por adaptações e troca de mobília, informa o site O Antagonista.

A pedido dos ministros, outros setores do Planalto também passarão pelo mesmo procedimento.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.