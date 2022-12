Gabinete de transição de Lula instala Conselho de Participação Social

Apoie o 247

247 - Coordenadora de Articulação Política do gabinete de transição do novo governo federal, Gleisi Hoffmann, presidente do PT e deputada federal, instalou na segunda-feira (28) o Conselho de Participação Social, que tem por objetivo "promover o diálogo e a interlocução com as organizações da sociedade civil e com a representação de movimentos sindicais e populares no período de transição", diz o site da transição.

"O conselho também promove o diálogo com os grupos técnicos no que tange à participação social e produzirá subsídios para elaboração de relatório final de transição sobre a relação institucional do governo com a sociedade civil", diz o texto.

O portal lembra que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), falou sobre ampliar a participação da sociedade civil no governo por diversas vezes ao longo de sua campanha eleitoral, principalmente com o orçamento participativo. Ele também defendeu a retomada das conferências nacionais de políticas públicas.

"O atual governo interrompeu um processo gradativo de reconhecimento da participação social como elemento estratégico da atuação do Estado brasileiro em sua relação com a sociedade. Vimos os conselhos nacionais serem descaracterizados e extintos e as conferências de políticas públicas – que reuniram milhões de pessoas no período Lula e Dilma – serem descontinuadas. Bolsonaro apenas falou com os setores da sociedade que concordavam com ele, sobretudo no mundo empresarial e religioso", diz o site.

Fazem parte da coordenação executiva do conselho:

Edson Carneiro da Silva, diretor da Intersindical Central da Classe Trabalhadora, representante do Fórum das Centrais Sindicais.

Josué Augusto do Amaral Rocha, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST

Julia Barbosa de Aguiar Garcia, vice-presidenta da União Nacional dos Estudantes – UNE, representante dos movimentos de juventude.

Kelli Cristine de Oliveira Mafort, dirigente do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), representante do campo unitários das organizações do meio rural

Raimundo Vieira Bonfim, coordenador da Central de Movimentos Populares – CMP

Ronald Ferreira dos Santos, diretor da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil – CTB, representante do Fórum das Centrais Sindicais

Simone Ferreira Nascimento, dirigente do Movimento Negro Unificado – MNU, representantes dos movimentos sociais de negros e negras.

Ticiana Studart Albuquerque, dirigente da Marcha Mundial das Mulheres, representante dos movimentos de mulheres.

