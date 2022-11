Gabinete de transição: equipe de Lula tem reuniões sobre Direitos Humanos, Justiça, Cidades e Comunicações

Apoie o 247

247 - A equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) informou que os Grupos Técnicos (GTs) de Cidades, Comunicações, Comunicação Social, Justiça e Segurança Pública, e Direitos Humanos fazem reuniões presenciais nesta segunda-feira (21), no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília (DF). Os outros grupos, como o de Relações Exteriores, têm encontros virtuais.

Em reunião virtual, o GT de Minas e Energia nomeou o professor Maurício Tolmasquin como coordenador executivo. Foram criados três subgrupos temáticos que deverão enviar o relatório preliminar de suas áreas até o dia 30 de novembro. Os subgrupos, com seus respectivos relatores, são: Energia Elétrica, com Nelson Hubner; Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com Jean Paul Prates; e Mineração, com Giles Azevedo.

Segundo o GT, Rodrigo Leão ficará responsável pela consolidação dos relatórios dos subgrupos num texto final. A próxima reunião ficou marcada para esta terça-feira (22), no CCBB.

Os coordenadores e coordenadoras do Grupo Técnico de Desenvolvimento Social e Combate à Fome se reunirão como ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, nesta terça-feira (22), em Brasília (DF). A reunião integra o cronograma de atividades do grupo.

PEC da Transição

A equipe do próximo governo tem como uma de suas principais medidas a aprovação da chamada PEC da Transição, entregue ao Senado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) na última quarta-feira (16) e que tem uma previsão de até R$ 198 bilhões em despesas fora do teto de gastos para 2023.

A expectativa da futura gestão é que a PEC da Transição seja votada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta semana, informou o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), que integra a equipe de transição na área de orçamento.

