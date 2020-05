General Ramos reclama de cobertura ‘negativa’ do coronavírus pela imprensa: ‘só caixão e corpo’

247 - O general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo, em coletiva no Palácio do Planalto, criticou a imprensa em sua atuação para divulgar notícias sobre o coronavírus. Para ele, a imprensa “não está ajudando a combater a questão psíquica do coronavírus”, que infectou mais de 100 mil e matou milhares de pessoas no Brasil até o último balanço do Ministério da Saúde.

“Respeitamos a liberdade de imprensa, porém temos observado cobertura maciça de fatos negativos”, disse. “Temos pessoas muito suscetíveis a essas notícias negativas. No jornal da manhã é caixão e corpo, na hora do almoço é caixão e corpo, de noite é número de mortos, caixão e corpo“, reclamou.

“Não estou dizendo que tem que esconder, mas conclamo: tem tanta coisa positiva acontecendo. Vamos começar a divulgar o número de curados, 56% estão curados. E divulguem mais o trabalho maravilhoso dos profissionais de saúde”, ressaltou.

