Garis do DF com Covid-19 são forçados a não apresentar atestados sob risco de demissão

Nathália Cardim, Metrópoles - Garis que trabalham nas ruas do Distrito Federal temem perder 0 emprego durante a pandemia do novo coronavírus . Trabalhadores relataram ao Metrópoles estarem sendo pressionados por supervisores e fiscais a não apresentar atestado médico, sob risco de demissão.

Além disso, a reportagem também teve acesso ao registro de um gari lavando um carro do Serviço de Limpeza Urbana (SLU) . O veículo pertence à frota do Governo do Distrito Federal (GDF) , em Ceilândia, o que caracteriza desvio de atividade laboral.

Trabalhadores que pediram para ter a identidade preservada, por medo de represálias, revelaram ao Metrópoles que, nas últimas semanas, chefes dos Distritos de Limpeza (DL) de Samambaia, Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Gama abordaram os profissionais nas ruas para orientar que eles não entrassem com as licenças médicas por nenhum motivo de doença.

