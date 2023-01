Gasto de R$ 7 mil em lanche no cartão corporativo coincide com ida de Bolsonaro a evento com aglomeração na pandemia

Jair Bolsonaro comprou 356 unidades de "combo lanche" com o cartão corporativo em uma padaria no Ceará. No mesmo dia, ele não atendeu a medidas sanitárias na pandemia edit

247 - Jair Bolsonaro (PL) pagou 356 unidades de "combo lanche" com o cartão corporativo em uma padaria de um centro espírita no Ceará, em fevereiro de 2021. Na mesma data, o então ocupante do Planalto não atendeu a medidas sanitárias durante a pandemia da Covid-19 e foi em um evento que provocou aglomeração no estado. O gasto no cartão ultrapassou R$ 7 mil. A informação foi publicada nesta quinta-feira (26) pelo jornal O Globo via notas fiscais obtidas pela Agência Fiquem Sabendo.

Em 26 de fevereiro de 2021, Bolsonaro discursou para dezenas de apoiadores na praça de Tianguá, extremo-oeste do Ceará. O local do evento aconteceu a 30 quilômetros do estabelecimento em que o então chefe do Executivo fez algumas compras em uma padaria.

No documento do centro espírita "O Pobre de Deus", localizado no centro de Viçosa do Ceará, Oeste do estado, foi descrito um gasto de R$ 7.277 com 356 "combos lanches" e 13 garrafas de 1,5 litro de água por parte da Secretaria de Administração da Presidência da República.

O estabelecimento informou que, dentro do espaço religioso, há uma padaria — a Pão da Vida. O kit comprado no cartão incluiu uma maçã argentina, um sanduíche especial e uma garrafa de água mineral de 500 ml.

Em pronunciamento naquela sexta-feira, Bolsonaro chegou a criticar as medidas sanitárias e afirmou que a população estava "cansada" do isolamento social.

Mais despesas

Os gastos da Presidência da República com cartão corporativo durante o governo Bolsonaro foram quase o triplo do que os divulgados na semana passada. O ex-ocupante do Planalto gastou pelo menos R$ 27,6 milhões para a compra de itens como cosméticos e sorvetes.

Bolsonaro também gastou R$ 55 mil em outra padaria (não a do Ceará) em 26 de maio de 2019, dia seguinte ao casamento entre o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) e a psicóloga Heloísa Wolf, que aconteceu no bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro.

