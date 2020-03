GDF antecipa férias e suspende aulas por 15 dias

Segundo a medida para conter o avanço do coronavírus, os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, após o retorno das aulas edit

Metrópoles - Governo do Distrito Federal (GDF) elaborou decreto neste sábado (14/03) antecipando o recesso das férias escolares do mês de julho, que terá início a partir desta segunda-feira (16/03). A medida faz parte do enfrentamento ao novo coronavírus.

De acordo com o texto, o recesso terá duração máxima de 15 dias corridos, independente de dias de recesso constante no calendário escolar da unidade de ensino.

Os ajustes necessários para o cumprimento do calendário escolar serão estabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação, após o retorno das aulas.

