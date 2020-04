GDF descarta reabrir escolas militares a partir de segunda

Reabertura das unidades de ensino do DF começando pelas escolas de gestão compartilhada surgiu após reunião de Ibaneis com Jair Bolsonaro na segunda-feira (20) edit

Do Metrópoles - O governador Ibaneis Rocha (MDB) disse à coluna Grande Angular, nesta quarta-feira (22/04), que não pretende antecipar a reabertura das escolas cívico-militares a partir de segunda-feira (27/04).

Diante da pandemia do novo coronavírus, o governador decretou a suspensão das aulas da rede pública e particular até 31 de maio de 2020. Nesta quarta-feira, Ibaneis deu 10 dias para que a Secretaria de Educação do DF apresente um plano para retorno das atividades dos colégios, incluindo os cívico-militares, começando pelas turmas de ensino médio.

A possibilidade de permitir que a reabertura das unidades de ensino do DF começasse pelas escolas de gestão compartilhada surgiu após reunião de Ibaneis com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na segunda-feira (20/04).

O DF tem 12 escolas com modelo de gestão compartilhada entre a Secretaria de Educação (SED) e a Polícia Militar. Há unidades exclusivamente militares, como o Colégio Militar Dom Pedro II, do Corpo de Bombeiros, e o Colégio Militar Tiradentes.

Continue lendo no Metrópoles.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.