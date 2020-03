Geddel Vieira Lima é condenado por improbidade administrativa

247 - O ex-ministro Geddel Vieira Lima foi condenado nesta terça-feira, 31, pela Justiça Federal do Distrito Federal, pelo crime de improbidade administrativa. Geddel terá de pagar um valor correspondente a dez vezes o seu salário da época, que era algo próximo dos R$ 30 mil.

De acordo com a ação do Ministério Público Federal (MPF), Geddel, em junho de 2016, pressionou o então ministro da Cultura, Marcelo Calero, a produzir um parecer técnico favorável à liberação da construção de um prédio de luxo em Salvador (BA).

O emedebista baiano havia comprado uma unidade habitacional no 23º andar do edifício “La Vue”, cujo projeto inicial não fora aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

