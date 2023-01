Generais endossam movimento de Tomás Paiva para despolitizar quartéis

O comandante repassou aos generais o posicionamento do presidente Lula para que o trabalho do Exército não sofra interferência das posições políticas dos militares edit

Apoie o 247

ICL

247 - Generais que participaram da reunião do Alto Comando do Exército nesta terça-feira (24) disseram concordar com o posicionamento do comandante da força, o general Tomás Paiva, para despolitizar os quartéis. A informação foi publicada pela coluna de Gerson Camarotti, no portal G1.

O comandante repassou aos generais a orientação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que o trabalho do Exército não tenha interferência das posições políticas dos militares.

Na última quarta-feira (18), Lula disse à jornalista Natuza Nery que era necessário "não politizar" as Forças Armadas. Na entrevista, o presidente também defendeu investimentos nas estruturas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.