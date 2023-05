General Amaro aceita convite de Lula e será ministro do GSI

Apoie o 247

Google News

247 - O general da reserva do Exército Marcos Antonio Amaro aceitou o convite do presidente Lula (PT) e assumirá o comando do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República.

Ele receberá a pasta das mãos de Ricardo Cappelli, ministro que passou a chefiar o GSI interinamente após a renúncia do também general e ex-ministro Gonçalves Dias. Imagens de G. Dias, como é conhecido, no Palácio do Planalto durante a invasão do prédio por terroristas bolsonaristas no dia 8 de janeiro tiraram a sustentação do militar, que foi levado a deixar o posto.

Lula fez oficialmente o convite a Amaro na manhã desta quarta-feira (3), no Palácio do Planalto, na presença do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, relata a Folha de S. Paulo. "Amaro tem relação próxima com a ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Os laços com a ex-presidente foram criados quando o general assumiu a Secretaria de Segurança Presidencial em 2010 —função que ocupou por cinco anos. O general ainda participou do processo de criação da Casa Militar, em 2015, sendo nomeado chefe do órgão por Dilma. Deixou o cargo após o processo de impeachment contra a presidente", diz a reportagem.

A escolha por Amaro põe fim a uma discussão interna e extrena acerca do futuro do GSI. Dentro e fora do governo havia quem defendesse o fim da pasta, além de duas alas que se dividiam entre favoráveis a um comando civil ou militar.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.