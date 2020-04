General Braga Neto derrota Guedes e vai retomar investimentos públicos para enfrentar depressão econômica

O general Braga Netto vai coordenar o ‘Plano Marshall brasileiro” de reconstrução da economia. Ele venceu o embate com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e contou com o apoio de dos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas edit

247 - O chefe da Casa Civil, general Braga Netto, vai coordenar o plano de reconstrução da economia brasileira, que vem sendo chamado de “Plano Marshall”. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também fez parte do grupo de trabalho, mas foi tratorado pela equipe e pela autoridade de Braga Netto.

Segundo reportagem da CNN, a área técnica no entorno de Guedes entende que “o país não tem recursos para bancar investimento público depois de passado o pico da pandemia no Brasil.

A matéria ainda destaca que “nesta segunda-feira (20), a Casa Civil publicou uma resolução instituindo um grupo de trabalho para “coordenar ações estruturantes e estratégicas para recuperação, crescimento e desenvolvimento do país”. O grupo conta com 19 membros das mais diferente áreas do governo e tem prazo de 90 dias para elaborar as propostas - ou seja até meados de julho.”

