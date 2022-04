Gilmar Mendes chama ataque a facas contra repórter da Globo de "atentado"

"Gabriel vocaliza as reivindicações de comunidades do DF, fazendo jornalismo investigativo profundo e sério", declarou o ministro do STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes chamou de "atentado" nesta sexta-feira (15) o ataque a facas sofrido pelo repórter da TV Globo em Brasília, Gabriel Luiz.

"Recebo com indignação a notícia do atentado - ainda inexplicado - contra o jornalista Gabriel Luiz. Gabriel vocaliza as reivindicações de comunidades do DF, fazendo jornalismo investigativo profundo e sério. Desejo pleno restabelecimento ao profissional", escreveu o ministro pelo Twitter.

A Polícia Civil do Distrito Federal classificou o crime como latrocínio tentado, ou seja, um roubo com tentativa de morte.

