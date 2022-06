Gilmar Mendes, do STF, testa positivo para Covid-19

Na quarta-feira (22), Gilmar Mendes participou de um jantar com diversas autoridades, incluindo Bolsonaro edit

Por Rebeca Borges, Metrópoles - O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), testou positivo para Covid-19. A informação foi divulgada pela equipe de comunicação do STF neste domingo (26/6).

De acordo com o comunicado, o teste foi realizado em Lisboa, Portugal. O ministro de 66 anos passa bem, tem sintomas leves e já está vacinado com as quatro doses de vacinas contra a Covid-19 (esquema primário e doses de reforço).

