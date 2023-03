Gilmar Mendes é condenado a pagar R$ 50 mil a advogado por danos morais

O juiz do STF disse que o advogado se beneficiaria da criação de um fundo bilionário com dinheiro de uma indenização imposta à Petrobras pela antiga Operação Lava Jato edit

247 - O Tribunal de Justiça do estado de São Paulo (TJ-SP) condenou nesta quarta-feira (1º) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes a pagar uma indenização de R$ 50 mil por danos morais ao advogado Modesto Carvalhosa. Cabe recurso da decisão.

O juiz do STF disse que o advogado se beneficiaria da criação de um fundo bilionário com dinheiro de uma indenização imposta à Petrobras pela antiga Operação Lava Jato.

Na primeira instância jurídica, a defesa de Gilmar afirmou no ano passado que as declarações foram feitas em sua condição profissional de ministro do Supremo, na qual não pode haver sua responsabilização pessoal direta.

