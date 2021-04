Gilmar suspende três ações da Lava Jato contra Arthur Lira por improbidade

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes determinou nesta terça-feira (20) a suspensão de três ações contra o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), por improbidade administrativa e que foram apresentadas à Justiça Federal do Paraná no âmbito da Operação Lava Jato.

O magistrado atendeu a defesa do parlamentar. A ação ficará suspesa até o STF julgar a ação em definitivo. A decisão do ministro também vale para o ex-senador Benedito de Lira, pai do presidente da Câmara.

De acordo com a defesa do parlamentar, a ação de improbidade não deveria ter desdobramento porque a Segunda Turma rejeitou, em 2017, uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Lira.

O Ministério Público Federal (MPF) havia dito que pai e filho teriam recebido mais de R$ 1,5 milhão por meio de doações eleitorais oficiais, pagamentos de gastos de campanha por intermédio de empresas de fachada e valores em espécie. Em troca, os dois apoiariam a manutenção de Paulo Roberto Costa na Diretoria de Abastecimento da Petrobrás.

