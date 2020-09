Glauber Braga: “Sr. Mike Pompeo, não queremos a guerra e espoliação do seu governo aqui na América Latina!” (vídeo)

247 - O deputado federal Glauber Braga fez duras críticas à “visita” do secretário de Donald Trump, Mike Pompeo, ao Brasil com intenção de pressionar a Venezuela. Ele disse: “Quero rechaçar esse presença do secretário de estado do governo de Donald Trump na fronteira entre Brasil e Venezuela.

O deputado ainda acrescentou: “isso é uma tentativa ilegítima de exercer pressão sobre a Venezuela - eles estão de olho é no petróleo, nas riquezas naturais, naquela que é a maior reserva de petróleo do mundo - e a gente não pode aceitar que o território brasileiro seja utilizado para isso, inclusive para uma possível escalada bélica.”

Sr. Mike Pompeo, não queremos a guerra e espoliação do seu governo aqui na América Latina! Toda solidariedade ao povo Venezuelano! pic.twitter.com/pHqp3ejO63 September 16, 2020

