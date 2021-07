Gleisi cobra de Arthur Lira a abertura do processo de impeachment de Bolsonaro

247 – A presidente do Partido dos Trabalhadores, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), cobrou o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), a abrir o impeachment de Jair Bolsonaro, que já cometeu dezenas de crimes de responsabilidade desde que chegou ao poder. O crime de hoje foi a ameaça de impedir as eleições presidenciais de 2022. "Falas de Barroso e Alexandre de Moraes sobre ameaças às eleições em 2022 por Bolsonaro são importantes para enfrentar tentativa golpista. O genocida comete crime de responsabilidade dia sim dia não e até agora Arthur Lira não vê nada de mais?", questionou Gleisi. Saiba mais:

(Reuters) - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse nesta sexta-feira, em nota oficial, que a realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático, e que qualquer atuação no sentido de impedir a votação viola princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade.

A nota foi publicada no site do TSE após o presidente Jair Bolsonaro colocar em dúvida nesta semana mais de uma vez a realização das eleições do próximo ano, em sua defesa do voto impresso auditável.

O TSE afirmou, ainda, que desde a implantação das urnas eletrônicas em 1996 jamais se documentou qualquer episódio de fraude. "A acusação leviana de fraude no processo eleitoral é ofensiva a todos", afirmou.

