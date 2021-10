Gleisi critica "arrogância" de André Esteves e seu poder sobre o governo Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – A reunião entre o banqueiro André Esteves, dono do BTG Pactual, e seus clientes, que vazou e foi obtida com exclusividade pelo 247 , despertou indignação na presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann (PT-PR). Em sua fala, Esteves fala sobre como exerceu influência sobre a Câmara dos Deputados , o Banco Central e até mesmo o Supremo Tribunal Federal , em temas sensíveis como a independência do Banco Central. Confira a reação de Gleisi e a fala de Esteves:

Audio obtido pelo 247 mostra q mercado pauta Câmara dos Deputados e Banco Central “independente”. P/ governo e entorno, orientados por banqueiros, povo é detalhe estatístico, contornável c/ parco auxílio por aplicativo de celular. Preconceito e arrogância https://t.co/DCN9JEWEjr — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 25, 2021

