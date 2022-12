Gleisi definirá comando de Caixa e Banco do Brasil

Veja quem são as cotadas para as presidências das duas instituições edit

247 - A presidente nacional do PT, deputada federal reeleita Gleisi Hoffmann (PR) é quem vai escolher as pessoas que serão responsáveis pelas presidências da Caixa Econômica Federal (CEF) e do Banco do Brasil. A informação foi publicada nesta quarta-feira (28) pelo jornal Folha de S.Paulo.

Atual vice-presidente de Governo da Caixa, Tatiana Tomé de Oliveira está entre as mencionadas para ser presidente da CEF. Ela está no banco desde 2003. Começou na área de habitação e governo no primeiro mandato do atual presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e, depois, foi trabalhar com operações de repasse do Orçamento Geral da União a entes públicos e privados.

Para o Banco do Brasil, as cotadas são Taciana Medeiros, ex-administradora da Petros, que é um fundo de pensão dos funcionários da Petrobrás, a executiva do BB Previdência, Ana Cristina de Vasconcelos e a presidente da BrasilPrev, Ângela Beatriz de Assis.

