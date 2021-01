Gleisi: enquanto o povo passa fome, Bolsonaro usa dinheiro para comprar votos no Congresso

“Mas não era nova política? E o Brasil não estava quebrado?”, questionou a presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann edit

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann, destacou que “enquanto o povo passa fome sem auxílio emergencial”, Jair Bolsonaro “usa dinheiro público para comprar votos de deputados no candidato governista à presidência da Câmara”.

Nas redes sociais, nesta quinta-feira, 28, ela ainda destacou as incoerências dos argumentos usados por Bolsonaro nas eleições de 2018. “Mas não era nova política? E o Brasil não estava quebrado?”, questionou.

“Nem um, nem outro. Era fake! E ainda tem quem bata palmas”, exclamou.

O governo federal liberou R$ 3 bilhões em recursos extraordinários do Orçamento para 250 deputados e 35 senadores aplicarem em suas regiões, em troca de apoio aos candidatos do governo a presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

