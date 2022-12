Gleisi fica responsável por articular espaço do PT no governo Lula, decide partido

A ordem é a de que as indicações de nomes petistas para o governo sejam avaliadas pela presidente do partido edit

Apoie o 247

ICL

247 - Uma comissão representante da executiva nacional do PT determinou que a negociação por espaços para o partido no futuro governo deverá ser concentrada na deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), presidente nacional da sigla. Integrantes da legenda tiveram uma reunião na última quinta-feira (1º). A informação foi publicada nesta quarta-feira (7) pela coluna Painel.

A ordem é a de que as indicações de nomes petistas para o governo sejam avaliadas pela presidente do partido.

>>> Mercadante: Fazenda, Indústria e Planejamento serão ministérios diferentes

Na semana passada, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que Gleisi não será ministra no próximo governo.

A deputada do PT-PR conseguiu 4,26% (261.242) dos votos e foi a segunda mais votada no Paraná, onde Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ficou em primeiro lugar, com 5,63% (344.917).

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.